Toplam 7836 test yapıldı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7836 olup, 13'ü yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış, 48 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır.

5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Terminal-1/ Sulariçi-2 / Çağlayan-1 / Gönyeli-1

Girne

Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 3 / Yeniboğaziçi -1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1



23 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7836

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 689. 074

Toplam Vaka Sayısı: 4130

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3685

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 421

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 378

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4