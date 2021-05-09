"Toplam 7060 test yapıldı, 22' yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 47 kişi taburcu edildi"

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"Toplam 7060 test yapıldı, 22' yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 47 kişi taburcu edildi"
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7060 olup, 22'si yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış 47 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 4  kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenikent-3 / K.Kaymaklı-1 / Göçmenköy-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2 

Girne 

Girne Merkez- 3/  Zeytinlik-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3 / Vadili-1/ Serdarlı-1/ Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1 / Gülseren-1 

İskele 

İskele Boğaz-1 

9 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7060 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 22 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.058.041 

Toplam Vaka Sayısı: 6681 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6121 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 529  

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