Toplam 6000 test yapıldı

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Toplam 6000 test yapıldı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 23'ü  yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1 / Hamitköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Minareliköy-1


Girne 

Girne Merkez-7 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-1 / Alsancak-1/ Çatalköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-1 

2 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 23  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 998.316 

Toplam Vaka Sayısı: 6361  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5696 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 633    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 99  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 530  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 49 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 27 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1255 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1381

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