Toplam 6000 test yapıldı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 23'ü yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1 / Hamitköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Minareliköy-1
Girne
Girne Merkez-7 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-1 / Alsancak-1/ Çatalköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-1
2 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 998.316
Toplam Vaka Sayısı: 6361
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5696
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 633
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 99
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 530
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 49
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 27
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1255
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1381