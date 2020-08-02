Toplam 1531 test yapıldı

Toplam 1531 test yapıldı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1531olduğunu, 5  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakaların daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını, bu süre zarfında karantina da gözetim altında tutulduklarını açıkladı.  

2 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1531       


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 72.985  

Toplam Vaka Sayısı- 151   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 120

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 27          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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