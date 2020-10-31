Toplam 1364 test, 7 pozitif vaka!

Toplam 1364 test, 7 pozitif vaka!
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1364 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 6 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi.

31 Ekim 2020 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1364

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar- 7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar-

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 222.649

Toplam Vaka Sayısı- 938

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 868

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 55

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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