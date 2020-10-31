Toplam 1364 test, 7 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1364 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 6 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi.
31 Ekim 2020 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1364
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar- 7
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar-
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 222.649
Toplam Vaka Sayısı- 938
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 868
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 55
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1