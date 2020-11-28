Tolun: “Türkiye bu hastaneyi boşuna mı yaptı?

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 25 Kasım tarihinde aldığı kararlara ilave olarak ülkemize giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin sadece charter uçuş ile gelmesi yönünde alınan kararı eleştirdi.

Tolun, “biz 3 günün arttırılmasını beklerken alınan bu karar ile yılbaşı öncesi turizm bir kez daha bu ülkede bitirilmek istendiğini maalesef üzülerek görüyoruz” dedi.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun’un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 25.11.2020 tarihinde aldığı kararlara ilaveten ülkemize giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle bu kişilerin 30.11.2020 tarihinden itibaren KKTC'ye yalnızca charter uçuş ile getirilmelerine karar verilmiştir.

Bu karar şu demektir.

Bundan sonra bu ülkeye THY ve Pegasus’la turist gelemez.

Taksiciye iş yok,

Esnafa iş yok,

Restorana iş yok,

Otellere iş yok,

Acenteye iş yok,

Rehberlere iş yok,

Yok, yok, yok demektir.

Bu kritik dönemde Yüksek Sağlık Kurulunun (Gerekçesi ve mazereti ne olursa olsun ) ülkede bir hükümet arayışı olan bu kritik günlerde ülkeyi kaosa sürükleme lüksü olmadığına olan inancımızla; bugünden itibaren hem hukuk süreci başlatma hem de ortak eylemler kararı almak için turizm sektörünün diğer paydaşlarını acil toplantıya çağırıyoruz.

Ayrıca alınan bu yanlış kararın düzeltilmesi için Bakanlarımızı göreve çağırıyoruz. Cumhurbaşkanımızı bu kararı düzeltmesi için müdahaleye çağırıyoruz.

Unutmayalım ki daha 15 gün önce bu ülkede tam donanımlı Pantemi Hastanesi açıldı. Türkiye bu hastaneyi boşuna mı yaptı? Eğer Yılbaşında da turizm sektörü kapalı kalacaksa, bu sadece turzimcileri değil tüm esnafı ekonomik olarak çok ciddi zarara uğratacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla…"