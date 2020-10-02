Tolga Atakan: Kuzey ile güneyin, yetki ve lisans verdiği şirketler üzerinden iş birliği modeli ortaya konabilir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’de katıldığı bir TV programında, Doğu Akdeniz’deki dengeler ve doğal zenginliklere işaret ederek, Kıbrıs sorunu çözümüne yönelik, KKTC ile Güney Kıbrıs’ın yetki ve lisans verdiği şirketler üzerinden iş birliği modelinin ortaya konabileceğini ifade etti. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, sıradan ‘Kıbrıs müzakereleri’ yürütecek bir liderin seçilmeyeceğini kaydeden Atakan, “Değişen konjüktür içinde Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını savunabilecek, çözüm önerilerini net ortaya koyabilecek, kısır tartışmaların ötesine geçip, farklı açılımları yapabilecek bir lider seçilmelidir” dedi ve Kudret Özersay’ı işaret etti. Alternatif iş birliklerinin konuşulacağı bir döneme girilmesi gerektiğini bildiren Atakan şöyle konuştu: “Bugün dünyada birçok devletten ziyade, bu işi yapan şirletlerin birlikte hareket ettiği, şirketlerin yatırımlar çerçevesinde kaynaklar aktardığı modeller var. Kemikleşmiş müzakerede uzlaşamadığımız nettir. Diretmek yerine farklı alternatifler belirlenebilir. KKTC ile Güney Kıbrıs’ın yetki ve lisans verdiği şirketler üzerinden iş birliği modeli ortaya konabilir.”

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