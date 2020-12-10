Tolga Atakan görevi Ünal Üstel’e devretti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dt. Ünal Üstel, bugün düzenlenen devir-teslim töreniyle görevi Bayındırlık Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan’dan devraldı.

“Bugün, bayrak değişiminde çok sevdiğim, Turizm ve Çevre Bakanı olduktan sonra Bakanlar Kurulunda aynı sıraları paylaştığım değerli kardeşim Tolga’dan, hükümetin değişmesi ve yeni koalisyonun oluşmasıyla görevi devralmaya geldim” diyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel, Tolga Atakan’ın uzun zamandır bakanlıkta güzel işlere imza attığını, bütün zorluklara rağmen bakanlığı iyi bir yerlere taşıdığını ifade etti.

Üstel, “Devralacağım bayrağı onun bıraktığı yerden daha ileriye nasıl götürebilirim, bu çalışmaları her zaman Tolga kardeşimle istişare içerisinde, ülkemizdeki huzur ve mutluluğu sağlamak için el ele, birlik ve beraberlik içerisinde götüreceğim” ifadelerini kullandı.

Bakan Üstel, her ne kadar da siyasi kimlikleri ayrı olsa da, ülke için aynı duygu ve heyecanı paylaşmaları nedeniyle, ülke insanını rahat ettirebilmek için her konuda istişare edeceklerini kaydetti.

Bakan Üstel, “İnanıyorum ki bu diyalog içerisinde ülkemize gereken hizmeti birlikte vermeye çalışacağız. Ben kendisine yaptığı hizmetten dolayı ve ekip arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum ve bundan sonraki siyasi hayatında da kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ATAKAN: “HER TÜRLÜ YARDIMI VE DESTEĞİ, DEVLETİN DEVAMLILIĞI ESASINA GÖRE SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Devir-teslim sırasında söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakan Tolga Atakan ise Bakan Üstel’i tebrik ederek zor bir dönemde zor bir bakanlık üstlendiğini belirtti.

Atakan, “Ünal bey yılların eskitemediği bir tecrübe. Gerçekten gerek vekil olarak gerek bakan olarak ülkemize pek çok alanda hizmet etti. Bu bakanlık görevinde da en iyi şekilde hizmet edeceğine canı gönülden inanıyorum. Bizler da bu güne kadar edindiğimiz tecrübe ışığında arzu etmesi halinde Ünal beye her türlü yardımı ve desteği, devletin devamlılığı esasına göre sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.