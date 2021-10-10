TKP Alsancak Ocak Örgütü Lokali açıldı geniş katılımla açıldı

TKP Alsancak Ocak Örgütü Lokali (8 Ekim 2021) cuma akşamı düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa, TKP Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip ve çok sayıda partili yanında, Alsancak Bağımsız Belediye Başkanı Fırat Ataser ve bölge muhtarlarından Soner Cangil ile Zehra Beydola'da konuk olarak katıldı.



Genel Başkan Mehmet Çakıcı konuşmasına, Alsancak Ocak Örgütü Lokali'nin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. TKP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunun altını çizen Çakıcı, ezilen emekçi insanların yanında durarak politikalar üretmeye devam edeceklerini söyledi. 2018 Seçim Manifestosu'nda yer verdikleri maddelerin bugün hala geçerliliğini koruduğunu belirten Çakıcı, " Son yıllarda halkı ezilmekten koruyan ve radikal önlemler alarak insanımızın yüzünü güldüren sosyal demokrat bir hükümet gelmedi. Bu noktada büyük görev vizyon sahibi cesaretli siyasetçilere görev düşüyor. Yıllardır kangren haline gelmiş sorunlar planlı ve projelerle hareket edilirse çözülebilir. Hayata geçirilmesi gereken reformlar var. Kaynak sağlamak için cesaretli reformlar yapıp idareyi Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik yönetimi ile yönetecek hale getirmeliyiz. Bunun için gereken mücadeleyi vereceğiz. Eğer biz gerçek bir devlet olacaksak kendi reformlarımızı yapmalıyız. Maalesef son yıllarda hiçbir ciddi icraat yoktur. Kayda değer insanları rahatlatan ve refah düzeylerini artıran hiçbir icraat yapılamamaktadır. Tam tersine bu dönemde insanlar ezildi ve hiçe sayıldı. Bugün artık ayağa kalkma zamanı ve mücadele zamanıdır. Yurdumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Yarın artık bugündür ve bu mücadelenin en önemli kalesi de TKP’dir" dedi.

Çakıcı, "Bizim verdiğimiz mücadele koltuk kapma mücadesi değildir. Bizim buna ihtiyacımız da yoktur. Biz TKP'liler makam mevki peşinde koşan insanlar hiç olmadık. Biz ülkemizi kurtarmak, düzeltmek, ayağa kaldırmak, bu rezil düzenden kurtarmak için yürüyoruz. O yüzden de Alsancak Örgütü TKP'nin şahlanışı ve büyümesiyle ilgili büyük bir adımdır. Parti olarak ziyaretlerimizi her bölgede insanımızla bir araya gelerek sürdürüyoruz. TKP ayağa kalkıyor. TKP geriledikçe Kıbrıs Türk Halkı da geriledi, TKP büyüdükçe Kıbrıs Türk halkı da ayağa kalkacaktır. Yanlışın karşısında dim dik durarak mücadeleye devam edeceğiz. Bu yurt bizim bu topraklar bizimdir" şeklinde konuştu.

Mehmet Çakıcı, seçimlere birleşme veya ittifak oluşturularak girilmesi konusunda yaptıkları çağrıyı da yineleyerek, "Biz bütün yurtsever, Sol, sosyal demokrat düşüncede olan herkesi birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Kıbrıs Türk halkı için önümüzdeki seçim son şanstır. Bunu hep beraber görmeliyiz. Biz bu tehlikeyi görüyor ve üstümüze düşeni her yerde yapmaya çalışıyoruz. Bize düşen bir fedakârlık varsa da yapmaya hazırız. Eğer bazı soldaki kendi konumunu veya partisel çıkarını öne çıkararak siyaset yapmaya çalışan yöneticiler varsa da bilinsin ki Kıbrıs Türk halkı gereken cevabı kendilerine en yakın zamanda verecektir. Biz TKP olarak birlikte yürümeye kararlıyız. Ancak bu yöneticiler engel oluyorlarsa da biz tüm demokratlara ve yurtseverlere çağrımızı yeniliyoruz. Biz TKP olarak diğerleri istemese de bir gün birlikteliği sağlayacağız" dedi.