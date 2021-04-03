Tıp-İş eyleme gitmemek için 4 maddelik ültimatom verdi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Yönetim Kurulu tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapılarak, hükümetin çalışanların haklarını gasp etme yolunu seçmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığı ifade edildi.

TIP-İŞ, 2 Nisan tarihinde yapmış oldukları Yönetim Kurulu toplantısında taleplerinin yerine getirilene kadar eylem kararı aldı.

TIP-İŞ tarafından yapılan açıklamada, talepler ise şöyle sıralandı:

Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması Resmi gazetede 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik 74 Sayılı Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi

Eylemlilik sürecimiz 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren öncelikle acil olmayan kurulların durdurulması şekilde başlatılacak, ilerleyen süreçte taleplerimizle ilgili somut adımlar atılmaması halinde eylemlilik sürecimiz artırılacaktır.

Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin kararına aykırı olan 74 Sayılı Yasa Gücünde Kararname ile ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını bildirmek isteriz.”

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 22:46