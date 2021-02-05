Times Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Tatar...

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın adaya yaptığı ziyaret öncesi Kıbrıs konusundaki güncel durumu aktardı.

KKTC bayrağının da yer aldığı bir fotoğraf da kullanan Times, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile yaptığı röportaja da geniş bir yer verdi. Ergün Olgun röportajda, “Üye dayanışması prensibini savunan Avrupa Birliği Kıbrıs konusunda taraflı davranmıştır. Bizler AB’den ayrılmış olan bir İngiltere’nin daha bağımsız hareket edeceğini ümit ediyoruz” dedi. Kıbrıs sorununun çözümünün hiç olmadığı kadar gerekli olduğu hissinin tüm tarafla arasında hakim olduğunu söyleyen Olgun, artık yarım asırdır devam eden sorunun çözümlenmesi gerektiğini kaydetti.

Olgun, “Sanırım uluslararası aktörler, petrol şirketleri, AB ve NATO, hepsi de bu sorunun üzerine gidilmesi gerektiğini görüyorlar. Bu da ortaya Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çözümün hangi zemin üzerinde kurulabileceği sorusunu gündeme getiriyor” şeklinde konuştu.