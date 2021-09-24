Tilki: Alınan kararların takipçisi olacağız

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi’nin talebiyle şoför okullarının yaşadığı sorunlar, ehliyet sınavlarıyla ilgili sıkıntılar ve ortaya çıkan tıkanmayla ilgili dün geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı ve 6 maddelik kararlar alındı.

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Barış Tilki ve heyetinin Başbakan Ersan Saner ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile görüşmesinin ardından, Perşembe günü için bir toplantı organize edilmişti. Söz konusu toplantı, dün saat 16.00’da yapıldı. Toplantıya, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, şoför okulu temsilcileri, başmüfettiş ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir gözlemci katıldı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Barış Tilki, toplantının çok olumlu geçtiğini ve taleplerine karşılık verildiğini, bu çerçevede de kararlar alındığını söyledi.

Alınan kararların şoför okullarını ve çalışanlarını memnun ettiğini belirten Barış Tilki, “Alınan kararların takipçisi olacağımızı bildirir, Başbakan Ersan Saner’e ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’a bu yoğunluklarından dolayı bizlere zaman ayırıp dinlemeleri ve sorunlarımızın çözülmesine yönelik hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Barış Tilki, alınan kararları şöyle sıraladı:

“1- Biriken ehliyet sınav günlerimiz için en kısa sürede online sisteme geçilecek. Bu arada en fazla öğrencisi bulunan şoför okullarına önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar liste şeklinde müfettişliğe teslim edip sırası ile manuel olarak eşit değil hak edişe göre sınav günü verilecek ve kesilen testlerin fazla olması halinde mesai de verilecek…

2- Şoför okulların en kısa sürede denetlenecek ve kuralları ihlal edenler gereken cezayı alacak…

3- Gazimağusa 2.5 mil bölgesinde belediyeye ait bulunun TIR’cıların alanına en erken zamanda sınav yeri taşınacak ve işlemler de orada yapılacak…

4- Lefkoşa Metehan bölgesinde 2014 yılında başlattığımız ‘Trafik Eğitim Parkı’ arsasına geçici olarak prefabrik yer yapılacak ve projemizin gerçekleşmesi için en erken zamanda çalışma başlatılacak…

5- Tüzüğe yeni şoför okulu açılmasını zorlaştırıcı maddeler eklenecek.

6- Şoför okullarının gümrüksüz araç temin etmesi için çalışma başlatılacak…”