Ticaret Odası: “KDV ve stopaj indirimi online eğitime destek sağlayacak”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) bilgisayarda KDV ve stopaj indirimi kararını yerinde bir karar olarak değerlendirerek ,“online eğitime katkı sağlayacağını” belirtti.

Odadan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun dünkü kararı şu ifadelerle değerlendirildi:

“Devletin, ailelere ek masraf olan bilgisayar ve tablet alımı için KDV ve stopajı sıfırlaması yerinde bir karardır. Bu da her tablet ve bilgisayar başına yüzde 20‘lik bir indirim demektir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın önerisini dikkate aldığı için Maliye Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz. Bu olumlu gelişmenin aileleri bir nebze rahatlatacağını ve online eğitime geçişe destek olacağına inanıyoruz.”