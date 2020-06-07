THY’den ikinci Kıbrıs iptali

Yurt dışında bulunan vatandaşlarından olağan ikametgahı ‘KKTC’ olanlar için ülkeye dönüş izni verildi ancak uçak bulunamıyor.

Türk Hava Yolları (THY) 1 Haziran’dan sonra 10 Haziran tarihli Ercan uçuşu için de yolculara “iptal” duyurusu yaptı. 10 Haziran tarihli TK7748 18:45 Ercan uçuşunu iptal eden THY bununla ilgili bir gerekçe açıklamadı.

KKTC Bakanlar Kurulu, 1 Haziran itibarıyla olağan ikameti Kıbrıs’ta olan kişilerin ülkeye dönebileceğini duyurmuştu.

Bu kişilerin 14 günlük karantina koşulları Maliye tarafından karşılanacaktı.

Ayrıca 7 Haziran tarihinden itibaren ise KKTC vatandaşı olmasa da ülkede çalışma, oturma, öğrenci izni bulunanların ülkeye gelebileceği belirtilmiş, bu kişilerden 4.400 TL ‘karantina ve test’ masrafı istenmişti.

Yine Bakanlar Kurulu’na göre 1 Temmuz’dan itibaren ise, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği şekilde ülkeye turistler ve diğer yabancılar da gelebilecek.