THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Hürriyet'ten Uğur Cebeci'nin sorularını yanıtladı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı açıkladı
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"Uçuşların başlama tarihleri iç hat 4 Haziran dış hat 10 Haziran deniyor. Bu kesin mi? " sorusunu yanıtlayan Aycı "Şimdilik programımızı buna göre yaptık. Ama sürekli güncelliyoruz. Elbette bu tarihlerde değişiklik olabilir. Sağlık Bakanlığından Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'na kadar geniş bir yelpazede görüşmelerimiz var. Hepsi ile mutabakat sağlamak gerekiyor. İşi sağlıklı götürebilmek için bu gerekli. Başlangıç dışında önümüzdeki aylardaki uçuş planlarımızda da değişiklik olabilir. Tabii bir taraftan da şöyle bir zorluğumuz var.

Bir hattın açılması hemen olmuyor. Özellikle dış hatlarda ikili görüşmeler, planlar yapılması gerekiyor. Bunlarda çok kısa sürede olmuyor. Zaman alıyor. Havacılık biraz ileri dönük planlamalar yapılmasını izinler alınmasını gerektiren prosedürler topluluğu…Uçuş izinlerinde karşı ülkenin içinde bulunduğu korona şartları, izin verilme zamanları hepsi henüz çok kesinleşmiş değil. Bu yüzden tarife yapmakta zorlanıyoruz. Amerika'da bazı noktalara uçuşları açacağız. Ama New York hemen olmayacak.

Oradaki şartlar önemli. Uçuşun kesin olduğu noktalarda bile oynamalar oluyor. Bugün iyi şartlar görünen ülkelerde yarın şartlar değişiyor. Bu arada KKTC uçuşlarını bir an önce açmak istiyoruz." diye konuştu.

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YORUMLAR
Hakan Altın
Hakan Altın - 18 saat Önce

Biz istemiyoruz Tr den uçak o nasıl olacak.
Gelmeyin kardeşim dünya covidli insan var hala neden gelip bulaştıracaksınız. Ne gerek var.

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