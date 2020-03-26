THY yarın Ercan'dan Uşak'a charter uçuş düzenliyor

Türk Hava Yolları yarın Ercan Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Uşak iline charter sefer düzenliyor.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nin duyurusuna göre, saat 15.00'te kalkacak uçak, Türkiye'de karantina imkanı sağlanan Uşak'a uçacak.

Uçakta, koronavirüs salgını nedeniyle yolcu sayısı 120 ile sınırlı olacak. İlk 120 başvuru yolcu uçuş listesine alınacak.

Başvuruların yarın 08.00'e kadar büyükelçiliğin 0539 100 10 20 numaralı telefonuna SMS veya buyukelcilik.lefkosa@mfa.gov.tradresine elektronik posta gönderilerek yapılabileceği, başvuruda ad-soyad, kimik ve pasaport numaraları, adres ve elektronik posta adresinin belirtilmesi gerektiği duyuruldu.

THY'nin belirleyeceği ücretin havalimanında kredi kartıyla ödeneceği ve tüm yolcuların Uşak'ta karantinaya alınacağı da kaydedildi.

KKTC ile Türkiye arasındaki uçak seferleri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde durdurulmuştu.