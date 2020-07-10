The Sun: “Kuzey Kıbrıs, Güney’den önce kapılarını İngilizlere açıyor”

İngiliz “The Sun” gazetesi, “Kuzey Kıbrıs önümüzdeki Perşembe günü İngilizlere açılacak - ancak tatilciler üç PCR testi yaptıracak” başlıklı bir haber yayımladı.

Söz konusu haberde, yılda 13 milyon İngiliz turist ağırlayan Güney Kıbrıs’tan önce, Kuzey Kıbrıs’ın, İngilizlere 16 Temmuz’da 3 PCR testi zorunluluğu karşılığında ülkeye girişlerine izin verileceğine dikkat çekildi.

The Sun, Kuzey Kıbrıs’ta İngilizler için “ucuz fırsatların” bulunduğunu yazarak; 7 gece 8 günlük tatil paketlerinin 406 Sterlin’e mal olacağını ifade etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaparak, ülkeye girişlerle ilgili yeni kararlar üretmişti.

İngiltere ile ilgili alınan karar şöyle:

“İngiltere’nin vaka sayısındaki azalma dikkate alındığında, bu ülkeden adaya uçuşların 16 Temmuz 2020 tarihinde başlayabileceği öngörülmektedir. 16 Temmuz’dan itibaren İngiltere’den adaya gelecek kişiler ülkeden çıkmadan en az üç en fazla beş gün önce PCR testi yaptırarak, negatif PCR sonucu ile adaya girebilecekler. Girişte 2. PCR’ları alınarak 7 günlük karantinaya alınacaklardır. Karantina bitiminde ise 3. PCR testlerini yaptırmak sureti ile karantinadan çıkacaklardır.”

İngiltere’de, Covid-19 kaynaklı ölen kişi sayısı, 45 bin sınırına yaklaşmış durumda...

Birleşik Krallık, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Kıbrıs Postası