Thalassaemia hastaları için kan bağışı çağrısında bulundu

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gönüllere taht kurdu.

Harman paylaşımında şu mesjaı verdi;

⚫️ Büyüklerim, küçüklerim, sevenlerim, sevmeyenlerim, az önce aldığım çok ÖNEMLİ bir mesajı sizlerle paylaşmak ve elimizden gelen desteği gösterebilmek adına bir ricada bulunmak istiyorum.

⚫️ Bu ricam thalassaemia hastalarımız içindir !

⚫️ Bu mesajı ne kadar paylaşabilir, ne kadar çok vatandaşımıza ulaştırabilirsek, thalassaemia hastalarımızın hayatlarına o kadar katkı koyar, onların yaşama tutunmalarına o kadar destek ve yardımcı oluruz...

⚫️ Ben bir vatandaş olarak elimden geleni yapacağım, sizlerden de bu konudaki ricam, elimizden geleni yapmanız yönündedir!

⚫️ Şimdiden göstereceğiniz hassasiyetten dolayı sizlere TEŞEKKÜRÜ bir borç bilirim.

⚫️ KAN HAYAT KURTARIR...