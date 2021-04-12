Thalassaemia hastaları için kan bağışı çağrısında bulundu

Thalassaemia hastaları için kan bağışı çağrısında bulundu
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gönüllere taht kurdu.

Harman paylaşımında şu mesjaı verdi;

⚫️ Büyüklerim, küçüklerim, sevenlerim, sevmeyenlerim, az önce aldığım çok ÖNEMLİ bir mesajı sizlerle paylaşmak ve elimizden gelen desteği gösterebilmek adına bir ricada bulunmak istiyorum. 
⚫️ Bu ricam thalassaemia hastalarımız içindir ! 
⚫️ Bu mesajı ne kadar paylaşabilir, ne kadar çok vatandaşımıza ulaştırabilirsek, thalassaemia hastalarımızın hayatlarına o kadar katkı koyar, onların yaşama tutunmalarına o kadar destek ve yardımcı oluruz...
⚫️ Ben bir vatandaş olarak elimden geleni yapacağım, sizlerden de bu konudaki ricam,  elimizden geleni yapmanız yönündedir! 
⚫️ Şimdiden göstereceğiniz hassasiyetten dolayı sizlere TEŞEKKÜRÜ bir borç bilirim. 
⚫️ KAN HAYAT KURTARIR...

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