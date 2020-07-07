Testlerde hizmet alımı yapılacak

Testlerde hizmet alımı yapılacak
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Bakanlar Kurulu, PCR testlerinin yapımı için özel sağlık kuruluşlarından hizmet alınması için Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kıldı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Temmuz tarihli karar şöyle:

“Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke sağlığını korumak amacıyla ‘çifte PCR’ testlerinin yapılıp sonuçlarının hızlı alınabilmesi için özel sağlık kuruluş ve/veya kuruluşlarından alınacak olan yardım karşılığında yapılan her PCR testi çalışma hizmeti karşılığında ödenecek ücretin ‘Corona Virüsü ile Mücadele Projesi’ kaleminden karşılanmasına ve bu konuda hizmet alım protokolü imzalanması hususunda Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.”

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