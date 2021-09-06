Testler düştü vakalar düşmedi

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Testler düştü vakalar düşmedi
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.179 olup, 87'si yerel 134 pozitif vakaya rastlanmış,105 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 42 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 87 kişi ise yerel vakadır. 

33 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 


6 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.179    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 134 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 42  

Yerel Vaka Sayısı: 87 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .510.425 

Toplam Vaka Sayısı: 17.265  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.195 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2003 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 125 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1733 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 130 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 67 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4879 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 598
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 573 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3949 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 45.031

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