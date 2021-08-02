Testi pozitif çıktı sağlık çalışanıyla tartıştı

Acil Durum Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı görevi başında tehdit edildi.

Korovirüs testleri pozitif çıkan iki hasta, işlemleri bitmeden hastaneden ayrılmak isteyince, gerginlik çıktı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, kamuoyuna yansıyan tatsız olayı Kıbrıs Postası'na doğruladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan hastalardan birinin, görevli sağlık çalışanını tehdit ettiğini söyleyen Uçaner, Koronavirüs nedeniyle hastaların gergin olabildiğini dile getirdi.

Söz konusu olayın sakince kapatıldığını belirten Uçaner, hastaların tedavi için evlerine götürüldüklerini kaydetti.

Görevleri başında sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına yapılan muamele ise kamuoyunun tepkisin neden oldu.