Test sonuçları iki bölgeyi "Kırmızı" gösteriyor

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6 bin 75 olup, 48'i yerel 59 pozitif vakaya rastlanmış, 46 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .48 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 26 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Sulariçi- 9 / Hamitköy-4 / Gönyeli-2 / Akıncılar -1 / Değirmenlik-1 / Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-1

Girne

Girne Merkez- 1 / Karakum-1 / Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -19/ Maraş-1 / Kaliland Bölgesi-1/ Gönendere-1/ Salamis Yolu-1 / Geçitkale-2 / Yeniboğaziçi-1

3 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6075

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 59

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 48

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 765. 421

Toplam Vaka Sayısı: 4545

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4068

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 451

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3