Test kitleri için ödenen para dudak uçuklattı

14 Mart tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Bakanlar Kurulu, PCR ve antijen test kiti alımı için, Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlara, 2021 Mali Yılı Bütçesindeki “Koronavirüs ile Mücadele Projesi” kaleminden 2 milyon 450 bin TL’nin üzerinde ödeme yapılması yönünde karar üretti.

100 BİN PCR, 10 BİN ANTİJEN TEST KİTİ

100 bin adet PCR tanıtı kiti ve setleri için TC Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne 292 bin Dolar; 10 bin adet antijen test kiti temini içinse, TC Sağlık Bakanlığı kuruluşu olan USHAŞ’a 250 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi.