Tespit edilen 3 pozitif vakadan 2'si Riverside otel çalışanı

Bugün tespit edilen 3 vakadan 2'sinin, İngiltere'den gelen öğrenciler için karantina merkezi olarak kullanılan Riverside oteldeki çalışanlar olduğu öğrenildi.

Tespit edilen 3 pozitif vakadan 2'si Riverside otel çalışanı
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Bugün tespit edilen 3 vakadan 2'sinin, İngiltere'den gelen öğrenciler için karantina merkezi olarak kullanılan Riverside oteldeki çalışanlar olduğu öğrenildi. 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkedeki  Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, yeni tespit edilen pozitif vakalardan birinin, İngiltere'den gelen bir vatandaş olduğunu, diğer ikisinin ise, yine İngiltere'den gelen pozitif bir vakayla temas eden 2 otel çalışanı olduğunu duyurmuştu. 

Pilli, "Yurtdışından gelen uçaklar, artık çok büyük risk taşımakta. Bu uçuşlar malesef derhal durdurulmalı" demişti. 

Anımsanacağı üzere, Riverside otelde karantina altına alınan öğrencilerle ilgili, "karantina kurallarına uymadıkları" yönünde iddialar ortaya atılmıştı...

Kıbrıs Postası

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