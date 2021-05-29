Tencere sapını peçete ile tuttu, yangına neden oldu

Akdoğan'da sakin Şerife Lord, bugün saat 08.30 sıralarında, ikametgahının mutfağında yanmakta olan ocak üzerindeki tencerenin sıcak olması nedeniyle, tencere saplarını peçete ile tuttuğu sırada peçetenin alevlenmesi neticesinde yangın meydana geldi.

Yangın, polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Vadili Belediyesine ait su tankeri ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu ikametgahın mutfak, banyo- tuvalet kısmı tamamen diğer odalardaki eşyalar ise kısmen yanarak zarar gördü.