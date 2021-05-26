Temaslı otelinde kaldı devlet sahip çıkmadı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan bir vatandaş temaslı olmasından dolayı iş yerinde çalışamadığını devletin ise bu süre zarfında ödeme yapmayarak kendisini mağdur ettiğini söyledi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan vatandaş şöyle dedi;

Temaslı olarak 2 hafta otelde kaldım. Bu süre zarfında iş yerimden herhangi bir ödeme ( maaş) almadım. Sigortaya sigorta da para almak için kaldığım otelden beyan kağıdı aldım. Sigortalara gittiğimde bana verilen cevap: sağlık bakanlığının aldığı karara göre 2008 den sonraki başlayan yatırımlarda temaslı olan kişilere herhangi bir ödeme yapılmayacak dedi. Devlet kusura bakmasın ben malım düşünemedim 2021 yılında virüsten temaslı olacağımı. Bilsem liseyi yarıda bırakır 2007-2008 de çalışmaya başlardım. Devletin halkına sahip çıkması bu mu? Ben ve halkın çoğunluğunun kredisi ailesi var. O zaman temaslı olduğumuzu gizleyelim mı bir daha? Doğrumu olur. Açıkçası bundan sonra temaslı olursam gizleyeceğim. Doğru bir şey değil ama devletin aldığı kararlarda doğru değil. Saygılarımla.