"Temaslı olduğunuzu lütfen gizlemeyin!"

Pandemi doktorları Yağmur Aldağ ve Emre Vudalı, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, “Temaslı olduğunuzu lütfen gizlemeyin!" çağrısında bulundu.

"Temaslı olduğunuzu lütfen gizlemeyin!"
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Pandemi Merkezi’nde hizmet veren Dr. Yağmur Aldağ ve Dr. Emre Vudalı sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ülkede artan Koronavirüs vakaları kapsamında, bir paylaşım yapan doktorlar, “Temaslı olduğunuzu lütfen gizlemeyin! Temaslı olduğunuzu söylemekten çekinmeyin! Temaslı olduğunuzu bile bile normal yaşantınıza devam etmeyin!” çağrısında bulundu.  

Paylaşımda, temas tarama ekibinin var gücüyle çalıştığını belirten doktorlar, çoğu kez 1 saatlik uykuyla çalıştıklarını ve haliyle her yere ulaşamayabilecekleri aktarıldı.

Pandemi doktorları Aldağ ve Vudalı, şu ifadeleri kullandı: “Siz yardımcı olun… Siz gerekirse peşlerine düşün, ne yapacağınızı sorun! Ulaşamadınız mı tekrar tekrar deneyin... Yeter ki gizlemeyin, utanılacak bir şey değil ki bu! Çoğu kez ekonomik koşullardan dolayı işyerinin kapanmaması için gizlenmeye çalışılıyor!

Yapmayın...

Sonrasında çalıştırabilecek ne bir elemanınız ne bir çalışacak yeriniz olacak!

 Hep birlikte iş birliğiyle başarabileceğimizden şüphem yok...”

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