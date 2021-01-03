Temaslı olan 4 öğretmenin koronavirüs testi pozitif!

Girne’de bulunan Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif çıkan bir öğretmenin, temaslısı olan 4 öğretmeninin de test sonuçları pozitif çıktı.

Temaslı olan 4 öğretmenin koronavirüs testi pozitif!
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Ülkede yerel bulaşın artması ve yeni tip Koronavirüsün okullarda da yayılmasının ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yarıyıl tatilinin erkene çekilmesini kararlaştırmıştı.

Haber Kıbrıs’ın haberine göre, Girne'deki Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif çıkan bir öğretmenin, temaslısı olan 4 öğretmeninin daha test sonuçları pozitif çıktığı açıklandı.

Ülke genelindeki okullarda toplam 12 öğretmen ve 23 öğrenci Koronavirüse yakalanırken, bahsi geçen 4 öğretmen ise karantinada olduğu belirtildi.

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