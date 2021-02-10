Telsim’den Güvenli İnternet Günü Farkındalığı

Telsim, dijital teknolojilerin özellikle çocuklar ve gençler arasında güvenli ve pozitif kullanımını desteklemek amacıyla 10 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği Güvenli İnternet Eğitimleri’ni dijital platformdan vermeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle, INSAFE/INHOPE ortak ağı tarafından her Şubat ayında organize edilen Güvenli İnternet Günü vesilesiyle Telsim, farkındalığı artırmak amacıyla bir hafta boyunca her gün sosyal medya kanallarından, Güvenli İnternet kullanımını, güvenli internet konulu posterlerle destekliyor.

Güvenli İnternet Günü’nü kutlayan Telsim, pandemi sürecinde çocuklar ve gençler tarafından daha yoğun kullanılan internetin olumlu değişimine ilham vermek, çevrimiçi güvenlik konularıyla ilgili farkındalığı arttırmak ve çocuk ve gençleri internetteki zararlı içeriklerden korumak için oline katılım sağlanabilen bir eğitim hazırladı. Telsim’in çocuklar ve gençler için hazırlamış olduğu Güvenli İnternet eğitimine, https://bit.ly/3jrx2Yh linkinden ulaşılabiliniyor. Güvenli İnternet Eğitimleri iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda, güvenli internet kullanımı ile ilgili, teknik açıdan destekleyici bilgiler veriliyor. İkinci kısımda ise Sosyal Hizmet Uzman’ı Barış Başel’in hazırlamış olduğu, internetin sosyal yaşama olan zararlarından nasıl korunabileceğimizle ilgili bilgiler veriliyor.



TANPINAR: “DAHA GÜVENLİ BİR İNTERNET İÇİN BİRLİK OLMAK ÖNEMLİ.”

Telsim olarak, gençlerin ve çocukların teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde kullanmayı öğrenmesi için 10 yılı aşkın bir süredir okullarda Güvenli İnternet Eğitimi vermekteyiz diyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Güvenli İnternet Günü, hem güvenli hem de daha iyi bir internet oluşturmayı hedefleyen bir gün. Bizler de Telsim olarak, internet ve teknoloji sağlayıcı bir şirket olarak, üzerimize düşen görevi yerine getirmekteyiz.” dedi. Güvenli İnternet Günü’nün, daha iyi bir internet yaratmakta herkesi üzerine düşeni yapması konusunda teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini ifade eden Tanpınar, “Ebeveynlere, bakıcılara, öğretmenlere, eğitimcilere ve sosyal hizmet uzmanlarına, bunların yanı sıra sektöre, karar alıcılara ve politikacılara internet kullanımının pozitif yönde gelişim sağlaması için görev düşmektedir.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 11:45