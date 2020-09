Telsim, “Gelecek İçin Enerjiyi Önemsiyor”

Telsim, IEC/ISO 50001: Enerji Sistemi Yönetimi Sertifikası ile kaynak kullanımını ve operasyonların neden olduğu her türlü zararlı emisyonu azalttı. Öncelikle operasyonel ekiplere, ardından tüm çalışanlara eğitimler düzenleyerek farkındalığı her geçen gün artırıyor. Telsim, dünyanın önde gelen gözetim, denetim ve belgelendirme kuruluşlarından olan SGS (Société Générale de Surveillance) tarafından IEC/ISO 50001: Enerji Sistemi Yönetimi Sertifikası’yla belgelendirilerek, KKTC’de bu sertifikaya sahip sektördeki ilk şirket ünvanını kazanmıştı. Telsim, sunduğu telekomünikasyon teknolojileri sayesinde, müşterilerinin enerji verimliliğini artırıp, sera gazı emisyonlarını azaltmalarına fırsat yaratmak ve kendi operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkileri de minimuma indirmeyi, öncelik verdiği konular arasında konumlandırıyor. Telsim, enerji tüketimini azaltma stratejisi sayesinde, verimli teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Telsim, enerji verimliliğini dikkate alarak ve yüksek verimli hassas klima alımları, enerji kayıpları yaratan eski sistemleri de yenileyerek yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Enerjinin her aşamasını akıllı sistemler ve sensörlerle takip eden Telsim, yıllık enerji hedeflerine ulaşmayı öngörüyor. ISO 50001 uygulamaları arasında, verimsiz klimaların tespiti, ekipmanlardan daha yüksek verim alınması için sıcaklık ayarlarının düzenlenmesi, klima yerlerinin optimizasyonu ve verimsiz eski tip klima sistemlerinin yenileri ile değiştirilmesi yer alıyor. ALİUSTA: “SATIN ALMA KARARLARI VERİRKEN, ALACAĞIMIZ ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ BOYUNCA ÇEVREYE ETKİSİNİ DÜŞÜNÜYORUZ.” Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Aliusta, “Gereksiz seyahatten kaçınarak karbon emisyonunu azaltmak için telekonferans veya video konferans olanaklarını kullanıyoruz, satın alma kararları verirken daima alacağımız ürünün çevreye daha az zararlı veya daha verimli olanı tercih ediyoruz, ayrıca ilk maliyet değil, bakım ve geri dönüştürme dahil olmak üzere alacağımız ürünün kullanım ömrü boyunca çevreye etkisini düşünerek kararlarımızı veriyoruz.” “YAKLAŞIK 10 TON FUEL OIL’İN DAHA AZ YAKILMASINA YARDIMCI OLDUK”

Aliusta, “Bu yıl yeni teknolojilere yapmış olduğumuz yatırımların sonucunda, soğutma sistemlerimizi daha iyi yöneterek, %40’lık bir tasarruf elde ettik. Dünyamıza 158 ton daha az karbondioksit salınımımız olduğunu gururla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ayrıca büyüyen iş hacmimize oranla enerji maliyetlerimizde % 5’lik bir tasarruf yaparak yaklaşık olarak bir aracın dünyanın etrafında 2 kez dönmesinde tüketeceği yakıta veya bir başka deyiş ile yaklaşık 10-ton fuel oilin daha az yakılmasına yardımcı olduk.” dedi.