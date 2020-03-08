Telsim Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne Özel, Ödüllü Kadın Girişimcileri Ağırladı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Telsim, İş Kadınları Derneği ile birlikte 9 yıldır düzenlediği “Yılın Kadın Girişimci Ödül Töreni”nde ödül alan Garanti Süt Ürünleri Kurucusu Fatma Sibel Garanti ve BMP Trade Ltd. Direktörü Elif Özerman’ı Telsim Merkez Ofisi’nde konuk etti.

Telsim İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Departmanları’nın ortak etkinliğine, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Aliusta vebirçok Telsim çalışanı katıldı.

TANPINAR: “KADINLARIMIZ OLMADAN BU DÜNYANIN ASLA DAHA İYİ BİR YER OLMAYACAĞININ FARKINDAYIZ.”

“Emekçi Kadınlar Günü’nde çok değerli iki konuğumuz var.” diyerek söze başlayan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, ülkemizde çalışma ortamında kadının yerini, çalışma hayatlarındaki zorlukları ve mücadeleci ruhlarını kendi ağızlarından dinledikleri için heyecan duyduklarını belirtti. Telsim’deki kadın çalışan sayısının erkek çalışan sayısından daha fazla olduğunu söyleyen Tanpınar, hedeflerinin yönetim kademesinde de kadın çalışanların sayısını artırmak olduğunun altını çizdi.

Telsim olarak kadınlar bizim için çok önemli diyerek sözlerine devam eden Tanpınar, birçok projelerinde de kadınları desteklediklerini vurguladı. Tanpınar, “Biz erkekler kadınlara daha doğru şekilde yaklaştığımız sürece, kalkınma modellerinin çok daha fazla hayata geçirilebileceğine inandıklarını belirtti. Tanpınar, “Kadınlarımız olmadan bu dünyanın asla daha iyi bir yer olmayacağının farkındayız, fakat bizler farkında olmayanlara farkındalık yaratmak için uğraşıyoruz. “ dedi.

GARANTİ: “KADIN İSTERSE HERŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİR.”

Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bu daveti aldığı ve böylesine dinamik çalışanlarla biraraya geldiği için mutluluk duyduğunu söyleyen, Garanti Süt Ürünleri Kurucusu Fatma Sibel Garanti, işini hangi zorluklarla kurduğunu anlatırken, tüm girişimci kadınların vazgeçmeden sevdikleri iş için uğraşmaları gerektiğinin altını çizdi,“Kadın isterse herşeyin üstesinden gelir. Biz kadınların çok kuvvetli bir yanımız var. Hem anneyiz hem de başarılı birer iş insanıyız” dedi.

ÖZERMAN: “İŞ YAŞAMINDA ÖZELLİKLE ÜRETİM TARAFINDA KADIN OLARAK KENDİ AYAKLARIM ÜZERİNDE DURMAYI BAŞARMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ.”

Öncelikle bu güzel davet için teşekkürlerini sunan BMP Trade Ltd. Direktörü Elif Özerman, işinin kuruluş sürecini ve işini ayakta tutmak için bir anne olarak ne gibi zorluklardan geçtiğini anlattı. “İş yaşamında özellikle üretim tarafında kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde durmayı başarmak benim için çok önemliydi.” diyen Özerman, sevdiği işi yaptığı, vazgeçmediği ve mücadele ettiği için çok mutlu olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2020, 16:57