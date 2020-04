Telsim Bu Zor Dönemde Tüm İmkanları İle Mücadeleye Destek Veriyor

Telsim, tüm dünyayı etkisi altına alan veülkemizde ilk corona virüs vakasının açıklanmasından hemen sonra,hükümetin aldığı kararları, hem çalışanları hem de müşterilerinin sağlığıiçin anındauygulamaya başladı.

ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI VE KESİNTİSİZ İLETİŞİM.GEREKLİ ALTYAPI SAĞLANARAK PERSONELİMİZ EVDEN HİZMET VERMEYE DE DEVAM EDİYOR.

Tüm hizmetlerimizin aksamadan devam edebilmesi ve iletişimin kesintiye uğramaması amacıyla tüm çalışanlarımızın uzaktan çalışabilecekleri altyapıları hızla kurup hayata geçirdik. Müşteri Hizmetlerimiz online olarak evlerinden hizmet vermeye devam ediyor. Telsim nöbetçi Shoplarımızdaki çalışanlarımız ve sahadaki teknik ekibimizle tüm hizmetlerimizi 24 saat kesintisizdevam ettirmekteyiz.

HİZMETLERİMİZİN TÜMÜ 7/24 DEVREDE

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarılara istinaden, müşterilerin bulundukları yerden fatura ödeme, fatura ile paket bilgileri alma ve ek data paketi satın alma gibi işlemlerini ‘’MyVodafone’’ uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabileceklerini duyurduk.Müşterilerimizin evde kalmasını teşvik etme amacıyla, ‘’MyVodafone’’üzerinden fatura ödemesi yapan herkese 2 GB internet anında hediye edildi.

TELSİM GENEL MÜDÜRÜ CENK ALPER: "BU DÖNEMDE SALGINDAN KORUNMAK VE YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN EVDE KALMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR.”

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgını dolayısıyla hem iş hem de ev hayatımızda birçok değişikliğe gitmek durumunda kalındığını ve buna da Telsim olarak hızlıca aldıkları kararlarla adapte olduklarını söyledi.

“NÖBETÇİ SHOPLAR HER İLÇEDE ACIL İHTİYAÇLAR İÇİN DEVREDE”

Bu dönemde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için gerek My Vodafone uygulaması üzerinden birçok projeyi hızlıca hayata geçirdiklerini, gerekse acil ihtiyaçlar için Nöbetçi Shopuygulamasınave kiosklarımızın daha aktif kullanımına geçerek müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Alper, evde eğitim ve evde iş hayatı için verdikleri destekleri sürdüreceklerini belirterek, dünyada ve Kuzey Kıbrıs’ta devam eden Koronavirüs karantina günlerinde, hem çalışanları ve hem de müşterilerinin ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Alper, Telsim olarak iletişimi kesintisiz devam ettirecek teknolojilerinin devrede olduğunuve bu sayede de hayatın akışını desteklediklerini söyledi. Alper, dünyanın bu zor günlerinihep birlikte aşacaklarını işaret ederek, bu günlerde tüm ülkelerin büyük bir teknoloji sınavından geçtiğini ve ancak birlik olunursabu günlerin aşılabileceğini vurguladı.Alper, her gün binlerce kişinin tüm ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan gerçekleştirebilmeleri için dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığının altını çizdi. Bu vesile ile dünyada olduğu gibi KKTC’de de digital dönüşüme öncü olmaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte halkımızın yanındayız diyenAlper, “Müşterilerimize hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını korumak için bir süre evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

UZAKTAN EĞİTİMDE TÜM MÜŞTERİLERİMİZE EBA TV VE KKTC EĞİTİM BAKANLIĞI PORTALLARI İÇİN 6’ŞAR GB ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ VERİLDİ

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim kararı üzerine, online eğitim süresince devam edecek, 6 GB internet’i tüm öğrencilere ücretsiz olarak tanımlandı. Ücretsiz verilen internet, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı eğitim portalı olan egitim.mebnet.net ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığına ait eba.gov.tr eğitim portalına erişimler için geçerli olup, ayrıca Red Cool ve Freezone müşterilerinin tanımlanan 6 GB internetlerini, Vodafone TV uygulamasında olan EBA TV kanalları içinde de kullanabiliyorlar.

ÜNİVERSİTELERİMİZİN ÖĞRENCİLERİNE SAĞLADIĞI UZAKTAN EĞİTİM PROJELERİNE TAM DESTEK VERİLİYOR

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAU) , Telsim işbirliğiyle, koronavirüs salgını nedeniyle üniversitenin mevcut internet altyapısını kullanamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki LAÜ öğrencilerine ücretsiz mobil internet hizmeti veriyor.

YURDIŞI GELİŞLERDE KULLANILAN TÜM KARANTİNA OTEL VE YURTLARINDA MOBİL ARAÇLARLA KESİNTİSİZ HİZMETE DEVAM EDİLİYOR, İNTERNET ALTYAPILARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Öğrencilerin çoğunlukta bulunduğu karantina bölgelerinde yoğun olarak kullanılan internet için mobil baz istasyonu kurulumu sağlamış ve GSM sinyalleri ile 3G hizmetinin erişilmesinde yaşanan problemeler gidermiştir. Ayrıca bu süreçte evde bulunan tüm müşterilere 1GB ek internet hediyenin yanısıra Şubat ayı ödemelerini de ileri bir tarihe almıştır. Tüm bunların yanında, karantina bölgelerindeki müşterilerinin de telefon hatlarında ödenmeme durumuna ilişkin hiçbir bir şekilde iletişim kesintisi yapılmadı.Telsim ayrıca karantina bölgesi olan Karpaz ve Pile bölgelerinde kesintisiz hat uygulamasını başlattı.

ŞUBAT AYI FATURALARI ÖDEMELERİ 20 GÜN İLERİYE ALINARAK, HİÇBİR FAİZ ALINMADAN İŞLEME ALINDI

Tüm müşterilerimiz için geçerli olan ve faturalarını ödeyememe durumunda zor durumda bırakılmamaları için son ödeme tarihi önce 31 Marta uzatılmış, sonrasında bu erteleme 6 Nisan’a kadar ötelenmiştir. Bu dönemde ödenemeyen faturalarda herhangi bir gecikme faizi alınmamış ve hiçbir müşterimizin iletişimi aramalara kapatılmamıştır.

#EVDEKAL KKTC

Bu dönemde, salgından korunmak ve yayılmasını önlemek için, evde kalmak büyük önem taşıyor. Kıbrıs Halkı’nın evde kalmalarını teşvik etmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla harekete geçen Telsim, her zamankinden daha yoğun kullandığımız akıllı telefonların ekranlarında yer alan marka isminden vazgeçerek,#EvdeKal KKTC ibaresini kullanmaya başladı.

HER GECE ALKIŞLIYOR VE MORAL VERİYORUZ

Telsim, halen çok sayıda ülkede de devam etmekte olan kampanyada, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve canla başla görevinin başında olan tüm görevlilere destek olmak amacıyla halka, her akşam saat 20.00'da onlara moral ve destek vermek için çağrı yaptı.

GOY SEPETE UYGULAMASI İLE MÜŞTERİLERİMİZE EVDEN ALIŞVERİŞ KOLAYLIĞI SUNDUK

Telsim, koronavirüs salgını nedeniyle evden alışverişin yoğunlaştığı bu dönemde müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak bir kampanya başlattı. Telsim’liler, Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen online marketlerinden GoySepete’deyapılan alışverişlerde gönderim ücreti ödemiyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Bu süreçte Telsim, sosyla sorumluluk pojelerine de online çözümlerle devam etmiştir.

Küresel salgın konusunda farkındalık yaratmak ve teknolojik fikirleri hayata geçirmek isteyen 14-17 yaş arası gençler için, Telsim’in Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat’ın birlikte düzenlediği “Yarını Kodlayanlar Online Covideathonu’na”Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan gençler de dahiledildi. Son başvuru tarihi 10 Nisan olan Covideathon, hem çocuklarımızın evde kaldığı bu dönemde aktivite yapmaları, Korona Virüs konusunda araştırma yapıp yaratıcılıklarını da artırmaları, hem de takım çalışmasını dijital ortama taşıma tecrübesini yaşamalarına vesile olacaktır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ ONLINE OLARAK DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle Telsim ve MasterKids tarafından okullarda verilen “Enerji Verimliliği Kodlama Eğitimileri”ne bu dönemde Mert Balın’ın hazırladığı online eğitimle devam ediliyor. Telsim, meraklı, yaratıcı, çevre dostu ve enerji konusunda bilgili bireyler yetiştirmek amacıyla online olarak hazırlanan program sayesinde, Korona salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyor