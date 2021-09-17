Teknecik'e sağlanan akaryakıttan numune alındı

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Teknecik'e sağlanan akaryakıttan numune alındı
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Teknecik Elektrik Santrali'ne sağlanan yakıt ile ilgili tartışmalar sürerken 'denetim' sürecine Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) de dahil oldu. 

Ombudsman Emine Dizdarlı gözetiminde Türkiye'den gelen teknik bir heyet Teknecik Elektrik Santrali açıklarında bulunan Yakıt gemisinde numune almak için harekete geçti

BAŞBAKANLIK DENETLEME KURULU DA DENETLEYECEK

Öte yandan Başbakan Ersan Saner de dün yaptığı açıklamada, Başbakanlık Denetleme Kurulunu Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt alımı konusundaki tüm gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

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