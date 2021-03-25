Tecavüz zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Dipkarpaz'da 2018 -2020 yılları arasında, şuanda 17 yaşındaki kıza tecavüz ettikleri gerekçesi ile tutuklanan İ.G., S.D. ve S.Ç. İskele Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis müşteki kızın babasının öncekigün polise giderek kızının 31 haftalık hamile olduğunusöyledi. Bunun üzerine kızın ifadesi alındı. Kız ifadesinde zanlı1 2018 ve 2020 yıllarında 2 kez kendisine zorla tecavüzettiğini, zanlı 2'nin Temmuz ve Ağustos 2020'de 2 kez zorla tecavüzettiğini zanlı 3'ün de 2020 Kasım ayında zorla tecavüzettiğinisöyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını bu nedenle alınacak birçok ifade olduğunu dile getirerek zanlılar hakkında 3 gün tutukluk talep edildi. Mahkeme'de 3 günlük tutukluluk talebini onayladı.

(MHA)