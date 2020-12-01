TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dörtlü görüşmeye taşıdıkları ilkeleri açıkladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 4 parti başkanının bulunduğu toplantıda konuşulanların, çarpıtılarak sızdırıldığını belirterek, “Şık bir davranış olmamıştır ve bunun ne maksatla yapılıyor olabileceğini de anlayacak kadar siyasi birikimimiz vardır” dedi.

Bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama yapan Özyiğit, TDP’nin dörtlü görüşmeye taşıdığı temel ilkeleri aktardı.

"ÜLKENİN BU KADAR SORUNU VARKEN, BAKANLIK DAYATMASI GELENEĞİN DOĞASINA UYGUN DEĞİL"

Özyiğit, yaklaşımların hangilerinin olası bir hükümette hayata geçirilip geçirilemeyeceğinin zaten diyalog ve uzlaşı konusu olduğunu ifade ederek, "TDP halkın ihtiyaçlarını gözeterek masada olmaya devam edecektir. Ülkenin bu kadar sorunu varken bakanlık dayatmaları yapmak da zaten bu geleneğin doğasına uygun değildir" ifadelerini kullandı.

İşte TDP'nin görüşmeye taşıdığı ilkeler: