TDP Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü 6. Olağan Kurultayı yapıldı.

Açılış, Gençlik Örgütü Başkanı Yusuf Osman, Genel Sekreter Halil Hızal, Genel Başkan Cemal Özyiğit'in konuşması ile devam eden kurultay, faaliyet ve mali raporun okunup aklanması, seçimler, dilek ve temenniler ile sona erdi.

CTP, DP Gençlik Örgütü ve Sol hareket temsilcileri ile çok sayıda TDP üyesi gencin katıldığı kongrede Arda Çileker TDP Gençlik Örgütü Başkanlığına seçilirken, 25 kişilik Gençlik Meclisi şu isimlerden oluştu:

Burcu Paşa, Can Özgürsoy, Dilara Sineli Erkalan, Elif Özyiğit, Ergün Bey, Fatoş Yaşlıhan, İlde Atik, Mehmet Karanar, Nuri Gazitepe, Özay Barutcu, Tuğdem Berksel, Hüseyin Paşa, Tüge Sabancı, Tunç Eren, Sude Koç, Çise Erdoğa, Sadi Eninanç, Koray Tümsoy, Ceren Tüccaroğlu, Serat Özcevher, Ezgi Özyiğit, Özner Zaifoğlu, Umay Mear, Sis Asilsoy.