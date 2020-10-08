TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Maraş’ paylaşımı: Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasret

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Maraş’ın açılması konusuna değindi.

Kapalı Maraş’ın bugün itibari ile bir bölümünün halkın ziyaretine açılmasına ilişkin yapılan açıklamada “Sembolik anlamı büyük olan” ifadeleri kullanıldı. T. Milli Savunma Bakanlığı, “46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerine de yer verirken açıklamada şunlar aktarıldı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı.

Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun.”