"TC'li çalışandan %5 kesinti alınmayacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretten başlayacak şekilde 4 bin TL’ye kadar geliri olan KKTC vatandaşı kişilere, bir yıl boyunca her ay net olarak 200 TL verileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından beyaz kimlik sahipleri de bu haktan yararlanacak mı sorusu gündeme geldi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Yasalar bu noktada çok açık. Sadece KKTC vatandaşları bu yardımdan yararlanabilir.” dedi. İhtiyat Sandığı Yasası’nda bir düzenleme yapılacağını belirten Bakan Sucuoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işçilerden yapılan %5’lik İhtiyat Sandığı kesintisini yapmama ya da onları bu kapsamın dışında tutmayı hedeflediklerini” kaydetti.

“KKTC Vatandaşı Olmayanlar Yararlanamayacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “200 TL’lik katkıyı KKTC vatandaşı dışındakilerin alması yasal olarak mümkün değildir. Çünkü bu Yerel İş Gücünü Destekleme Fonu’ndan yapılan bir girişimdir. Dolayısıyla yasalar ve tüzükler çerçevesinde maalesef KKTC uyrukluların dışında kalanlara bunu vermek mümkün değildir. Bundan dolayı da beyaz kimlik sahibi olanlar da bundan yararlanamayacak. Şu an için de böyle bir planımız yok. İleride olabilir mi bilemem.” ifadelerini kullandı.

“Geçiş Dönemi Olacak”

Bakan Sucuoğlu, “Böyle bir şeyin olabilmesi için tüzüklerin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu tüzük Yerel İş Gücünü Destekleme Fonu’dur. Bu fon da KKTC vatandaşları içindir. Dolayısıyla yasal düzenleme gerekmektedir, bu çok kolay bir iş değildir. 2009 yılında bu yasa yapıldı. Bu yasa ile işverenin yabancı uyruklular için yatırdığı %5’lik dilimin oluşturduğu bir havuzdur. Zaten büyük oranda TC vatandaşları olmasa da diğer ülkelerden gelen işçiler geri dönüyor. Onlarda çok ciddi bir şey yok. Bizim yapacağım bir düzenleme var. Geçiş dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından %5’lik kesintiyi kesmeme ya da onları bunun dışında tutma gibi bir yasal düzenlememiz olacak.” şeklinde konuştu.

“Türkiye Vatandaşlarından Yapılan %5’lik Kesintiyi Ortadan Kaldıracağız”

İhtiyat Sandığı’nda hazırladığımız bir yasa tasarısı vardır. Bu tasarıya göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının burada çalışanlarından kesilen %5 İhtiyat Sandığı primi kesilmeyecek. Bu parayı işçi isterse hakkı doğduğu için dönüp kendisi alacak. Bu 2008’de geçen ve 2009’da yürürlüğe geçen yasa tasarısıdır. Bizim dönemizde yapılmamıştır. Şu ana kadar pek kullanılmadığı için dikkat çekmedi. İlk bizim dönemizde bu miktar kullanılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bizden ayrısı gayrısı yoktur. Yapacağımız bu düzenleme ile de onları dediğim şekliyle bu kapsamın içerisine alacağız. Önümüzdeki geçiş döneminden sonra bunu yapacağız. Onlardan kesilen %5’lik kesintiyi ortadan kaldıracağız.” diye konuştu.

Sigorta Affı 1 Mart’ta

Bakan Sucuoğlu, “Pazartesi günü itibari ile 200 TL’lik katkı, 1 Mart itibari ile Sigorta Affı yürürlüğe girecek. Bizim bu düşünce tarzımız devam ederse önümüzdeki yıl 500 TL yapabiliriz.” dedi.