TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin organize ettiği charter uçuşlar devam ediyor

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin duyurusunda, 23 Haziran Salı akşamı Ercan Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na Türk Hava Yolları tarafından sefer düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.

Koltuk sayısı sınırlı sayıda olduğundan ilk başvuruların biletlemesinin yapılacağı belirtildi ve başvuruların THY çağrı merkezine ve web sitesinden yapılabileceği ifade edildi.

Öte yandan Pegasus Havayolları tarafından Ercan’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na da seferler düzenleniyor. 26 Haziran Cuma ve 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek seferler için biletlerin Pegasus Havayolları internet sitesi veya KITSAB üyesi bir seyahat acentelerine başvurabileceği duyuruldu.