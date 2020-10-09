TC Lefkoşa Büyükelçiliği, “Su hayattır” başlığı ile video yayınladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden “Su Hayattır” adı altında, Türkiye’den gelen su temin projesi hakkında detaylı bilgiler içeren bir video paylaşıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün KKTC’nin uzun vadeli içme-kullanma, sanayi ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için tasarlanan “Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi” kapsamındaki çalışmalarına ilişkin video yayınlandı.

Videoda ‘Asrın projesi’ olarak adlandırılan su projesi hakkında detaylı bilgi verildi.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Son beş gündür paylaştığımız videolar ülkemizin KKTC’ye desteğine ilişkin projelerin yalnızca bir kısmı. Türkiye, KKTC’ye her alanda sunduğu kesintisiz desteğini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devam ettirecektir.”