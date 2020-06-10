TC Lefkoşa Büyükelçiliği duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, yarın Ercan Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na charter uçak seferi düzenleneceğini duyurdu.

Uçakta koltuk sayısının sınırlı olduğundan dolayı ilk başvuruların biletlemesinin yapılacağına dikkat çekilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

“Vatandaşlarımız bilet satın almak için irtibat bilgileri aşağıda belitilmiş olan ilgili firmaya başvurmalıdır.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşlarımız kesinlikle uçağa alınmayacaktır.

Bu sefer ile seyahat eden vatandaşlarımızın yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerekmektedir.

İstanbul Havalimanı’nda ülkemize giriş öncesinde makamlarımızca gerekli sağlık kontrolü yapılacaktır.

Bilet almak için ilgili şirkete ait irtibat bilgileri:

0533 839 04 07

0533 855 34 650

0533 826 09 03

0533 884 11 17

0533 852 33 95”

Kıbrıs Postası