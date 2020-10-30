TC İçişleri Bakanı Soylu: Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkıldı

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili yetkililer NTV’ye açıklamalarda bulundu

İZMİR VE İSTANBUL VALİLERİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger “Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız” diye konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, ”İstanbul’da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir” dedi.

TC İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: BORNOVA VE BAYRAKLI’DA 6 BİNANIN YIKILDIĞI İHBARI VAR

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir” açıklamasını yaptı.

”BAZI BİNALARIN YIKILDIĞI İHBARINI ALDIK”

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, ”Buca ve Bayraklı’da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık” dedi.

”BORNOVA’DA SIKINTI YOK, BAYRAKLI’DA YIKILAN BİNALAR VAR”

NTV yayınına bağlanan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, ”Bayraklı tarafında yıkık bina sayısı fazla. 4 katlı binanın yıkıldığını biliyoruz. Yıkılan bina için sahaya çıkıyoruz. Bornova’nın merkezinde sıkıntı yok” diye konuştu.

BAYRAKLI’DA ARAMA KURTARMA

Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI: 10’A YAKIN YIKILMIŞ BİNA İHBARI VAR

NTV yayınında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ”Şu an hasar gören binalarımız çöken binalarımızdan söz ediliyor. Çok sayıda hasarlı binamız var. 10’a yakın ihbarını aldığımız binamız var. Birçok binamızda çatlama hasar var” ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Bazı binalarda hasar var ama çökme yok” açıklaması yaptı.

TC BAKAN KURUM: ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR

TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Bornova ve Bayraklı’da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var” dedi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER’DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, 20’ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu açıkladı.