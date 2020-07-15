TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında 'Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı’

KKTC’de elektronik denetleme yöntemleri ile donatılmış bir yapı denetim sistemi oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı”, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından bugün imzalandı. Karşılıklı imzalanacak olan mutabakat zaptı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İmza töreninde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlama ve İnşaat Dairesi, İnşaat Encümeni ile Aselsan Net yetkilileri hazır bulundu.

Oluşturulacak yapı denetim sisteminin temeli olan Elektronik Beton İzleme Sisteminin (EBİS) kurulumunu da kapsayan mutabakat zaptı, tarafların idari ve teknik uzmanlık alışverişinde bulunmak için, “bilgi, deneyim, en iyi uygulamalar ve teknoloji paylaşımında” işbirliği yapmasını öngörüyor.

AselsanNet tarafından geliştirilmiş olan EBİS, İnşaat Mühendisleri Odası ile modernizasyonlarını tamamlamaları halinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi –Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ-KKK) laboratuvarlarına kurulacak şekilde hibe edilecek.

Mutabakat zaptına göre EBİS’in kurulması için mevzuatın hazırlanması konusunda işbirliği yapılacak ve kurulumun gerçekleşeceği laboratuvarlara yazılım desteği sağlanacak.

Planlama ve İnşaat Dairesi, İnşaat Encümeni ve diğer paydaşlar tarafından yürütülecek olan EBİS’in işletim ilk yatırım maliyeti Encümen tarafından karşılanacak.

Buna ek olarak Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından periyodik olarak yayınlanan yapı işleri birim fiyatlarının detaylı maliyet unsurları ile hesaplanmasını ve elektronik olarak yayınlanmasını sağlamak amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile farklı bir mutabakat zaptı imzalanacak.