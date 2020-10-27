TC Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid Kandili için bugün KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT’nin Hala Sultan Cami’nden yapacağı “Mevlid Kandili” özel yayını için bugün KKTC’ye geliyor.

Din İşleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili dolayısıyla Lefkoşa Hala Sultan Camii’nde düzenlenecek programa katılacak. Erbaş yarın saat 11.00’da Din İşleri Başkanlığı’nı ziyaret edecek.

Erbaş, perşembe günü saat 9.00’da Hala Sultan Camii Konferans Salonu’nda din görevlileriyle bir araya gelecek.

Ali Erbaş’ın katılımıyla yarın 18.30’da TRT 1’de yayınlanacak Mevlit Kandili programına katılacak.