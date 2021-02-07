TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Ziyaret kapsamında Oktay’a TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TC Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek.

ZİYARET KAPSAMINDA TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDAKİ MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Oktay, ziyaretin ilk gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelecek. İki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü’nün görüşmeleri de yapılacak. İlk gün gerçekleşecek ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı Arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak. Ziyaretin ikinci gününde Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu kuruluşlarının başkanlarıyla da görüşecek.