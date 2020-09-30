TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "KKTC'nin egemenlik haklarının korunmasından taviz vermeyiz"

Fuat Oktay, KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki Deniz Geçişi İsale Hattı'nda meydana gelen arızanın giderilmesi konusunu yakından takip ettiklerini belirterek, “Gün ve saatleri sayıyoruz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara’ya gitti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme sonrası Başbakan Tatar ve TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay basına açıklamarda bulundu.

Görüşme sonrası açıklama yapan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Su Temin Projesi’ndeki çalışmalar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"SU EN KISA SÜREDE VERİLECEK"

Anamur yakınlarındaki çalışmaları geçtiğimiz günlerde Başbakan Ersin Tatar ile birlikte incelediklerini anımsatan Oktay, “Yakınen takip ettiğimiz konudur. Hava şartlarının can güvenliğini etkileyecek boyutlarda olmasından dolayı gecikmeler yaşandı. Denizdeki dalganın hafiflemesini bekliyorduk. 3 metre dalga boyunun olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. En kısa sürede suyu vermeyi planlıyoruz.. Sadece günleri ve saatleri sayıyoruz” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili Başbakan Tatar ile görüş alışverişinde bulundaklarını söyleyen Oktay, “KKTC’nin egemenlik haklarının korunması son derece önemlidir. KKTC ve Kıbrıs Türkünün, her türlü haklarının değerlendirilmesiyle ilgili taviz veremeyiz” ifadelerini kullandı.