TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grupları Toplantı Yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Salonunda toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının başında bir konuşma yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi TBMM Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, içinden geçilen süreçte parlamentolar arasındaki dostluğun ne denli önemli olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Parlamenter diplomasi çerçevesinde ülkeler arasındaki anlayışın geliştirilmesi, çeşitli konularda görüş alış verişlerinin oluşturulması ve uluslararası platformlarda birlikte geliştirilecek stratejik planlar çerçevesinde karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkati çeken Altuğra, iki ülke parlamenterlerinin birbirlerini yakından tanımasının da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

“Hem ülkelerimiz hem de parlamentolarımız arasında zaten var olan bağların güçlendirilmek bizim toplantılarımızın ana amacıdır” diyen Altuğra, Anavatan Türkiye’nin desteği ile KKTC’nin sesinin dünyaya duyurulmasının yol haritasını çizmenin toplantılarının bir diğer gündemi olacağını kaydetti.

Altuğra: “Aynı millete mensup Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerinin parlamenterleri olarak ileriye yönelik başarılı çalışmalara imza atacağımıza inancım tamdır” dedi.

TBMM KKTC Dostluk grubu Başkanı Orhan Erdem de konuşmasında Cumhuriyet Meclisi’nin Türkiye’ye verdiği önemin net bir şekilde hissedildiğini kaydederek sözde bir dostluk grubu olarak değil aktif çalışmalar gerçekleştiren bir grup olacaklarını kaydetti.

Grupta yer alan TBMM mensup Milletvekillerinin KKTC temasları kapsamında bir çok bilgi edindiğini ve bu bilgilerin özellikle uluslararası temaslarda KKTC'nin haklarının savunulması noktasında çok yararlı olacağını kaydeden Erdem, toplantıların iyi çalışmalara vesile olmasını diledi.

Toplantıda KKTC Cumhuriyet Meclisi’nden Dostluk Grubu Başkan Vekili Teberrüken Uluçay ile Yönetim Kurulu Üyeleri Girne Milletvekili Zeki Çeler, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan ve İskele Milletvekili Yasemi Öztürk hazır bulunurken TBMM Dostluk Grubunda da Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş yer aldı.