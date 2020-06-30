Tatlısu’daki Ölümlü Kazanın Zanlısı Sedye İle Mahkemeye Çıkarıldı

15.6.20 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Tatlısu Geçitkale yolu üzerinde meydana gelen ve Kemal Aydın’ ın ölümü, Şaban Ateş ve Ayla Yılmaz’ ın ağır yaralanmaları ile meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Reşit Çetin, Lefkoşa Devlet hastanesinde polis gözetiminde tutuklu olarak tedavi altın alınmıştı.

Zanlı Harun Reşit Çetin’ e, 16.6.20 19.6.20 tarihlerinde Gazimağusa kaza mahkemesinde gıyabında görüşülen tutukluluk duruşmasında toplam 10 gün hastanede polis gözetiminde tutuklu kalması yönünde emir verilmişti. Kazada ağır yaralanan ve Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ayla Yılmaz’ ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23.6.20 tarihinde yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin satısı ikiye yükselmiş oldu.

Zanlı dün 29.6.20 tarihinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu iki şahsın ölümüne sebep olma ve ağır yaralanmalı trafik kazasına sebep olma suçlarıyla sedye ile mahkemeye getirildi.Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Zanlının T.C. vatandaşı olması, ikamet ve çalışma izninin bulunmaması nedeniyle herhalükarda 1 ayı geçmemek kaydıyla zanlı merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)