Tatlısu – Girne yolunda korkutan kaza: 3 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, Tatlısu- Girne Anayolu üzerinde, 30 yaşındaki Ahmet Buluş, yönetimindeki PV 358 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman Korineum Golf sahası kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Buluş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yolun solundan çıkıp su kanalı içerisine düşüp ardından geri kontrolsüzce yola giriş yapıp yolun sağına geçtiği sırada karşı istikametten gelmekte olan 30 yaşındaki Babajan Soltanov yönetimindeki JD 964 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

aza sonucu yaralanan PV 358 plakalı araç sürücüsü Ahmet Buluş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Furkan Buluş ve 27 yaşındaki İbrahim Muhammet Buluş, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.