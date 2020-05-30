Tatlısu'da Denize Kirli Su Döküldü (Tıkla İzle)

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan bir videoda Tatlısu Belediyesi’ne ait bir vidanjörden denize kirli su atıldığı ihbar edildi.

Görüntülerde kıyıya yakın bir yerde duran vidanjörün pis suyu atıklarla birlikte denize bıraktığı görülüyor.

Yaşanan bu olayın üzerinden Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne açıklama yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “dün akşam üstü bu konu bilgime geldi. O aslında kuyu atığı değil, çekilen az bir miktar suyun boşaltılmasıdır. Ancak ben bu konuda gerekli uyarıları yaptım. Böyle bir şeyin yapılmaması yönünde de gerekli talimatları verdim” dedi.